Der Hersteller von Lucky-Strike-Zigaretten hob am Dienstag ⁠seine Umsatzprognose für Rauchalternativen wie Vapes an. Für das laufende Jahr rechnet ‌der Konzern in dem Bereich nun ‌mit einem Wachstum im mittleren ​zweistelligen Prozentbereich, nachdem er zuvor von einem niedrigen zweistelligen Zuwachs ausgegangen war. «Wir begrüssen die jüngste Leitlinie der FDA als einen wichtigen Schritt», sagte Konzernchef Tadeu Marroco. Das ‌Unternehmen bereite nun neue Produkte für den US-Markt vor.