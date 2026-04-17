Nach Erreichen eines Mehrjahreshochs von 38,15 Franken in der ersten Januarwoche wurden die Titel der UBS bis zum 20. März auf ein Jahrestief von 29,08 Franken nach unten durchgereicht. Seither hat der Titel die Hälfte des Kursverlustes wieder aufgeholt.
Ein Blick auf die Analysteneinschätzungen zeigt, dass sich an der optimistischen Einstellung im April wenig verändert hat. Die Royal Bank of Canada nahm vor Wochenfrist das Kursziel um einen Franken auf 38 Franken zurück, während Goldman Sachs dieses um einen Franken auf 39 Franken erhöhte.
Eine deutlichere Kurszielerhöhung nahm pikanterweise die Research-Boutique CFRA vor. Der zuständige Analyst erhöhte dieses für UBS am Donnerstag auf 37 von 32 Franken und beliess die Einstufung auf «Hold». Zur Erinnerung: Vor vier Wochen senkte der gleiche Analyst das Kursziel für die Schweizer Grossbank noch auf 32 von 39 Franken.
Die starken Zahlen im vierten Quartal mit deutlich höherem Gewinn und klarer Kostenkontrolle stützen die Bewertung, erläutert der CFRA-Experte seinen jüngsten Entscheid. Treiber seien Kreditwachstum, steigende Erträge im Schweizer Geschäft und eine Erholung im Investment Banking. Gleichzeitig belasten eine Normalisierung der Steuerquote und Integrationskosten die Gewinne.
Das höhere Kursziel basiert auf einer Ausweitung des Bewertungsmultiples bei unveränderten Gewinnschätzungen, so der Experte weiter. Sinkende Risikoprämien, starke US-Bankenresultate und positive Signale zur Regulierung stützen dies.
Gerade die guten Quartalsergebnisse der US-Investmentbank wie Goldman Sachs oder JPMorgan dürften ein wesentlicher Faktor für den Meinungsumschwung gewesen sein. Zudem verweist der Experte von CFRA auf den anstehenden Entscheid zum regulatorischen Kapitalrahmen und die Zahlen zum ersten Quartal, welche ab Anfang Mai als mögliche Kurstreiber infrage kämen.
Gemäss AWP-Analyzer ruft die US-Investmentbank Jefferies mit 55 Franken das höchste Kursziel für die UBS-Aktie auf, gefolgt von der Bank of America mit 46 Franken. Acht Analysten vergeben ein Rating «Kaufen» und sieben ein «Halten». Dem stehen drei Verkaufsempfehlungen gegenüber.
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37,44 Franken. Anfang Jahr stand der Wert nur marginal höher bei 38 Franken. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der UBS-Valoren steht bei 12 - das entspricht dem fünfjährigen Durchschnittswert.
Die Grossbank legt am 5. Mai die Zahlen zum ersten Quartal vor.
(cash)