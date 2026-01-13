Die Fed hatte den Leitzins im Dezember ‍auf die aktuelle Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gesenkt. Sie begründete dies damals mit Schwächesignalen vom Arbeitsmarkt und deutete zudem eine Pause ihres Lockerungskurses an. Für die US-Notenbanker gebe es ​keinen Grund, von ihrer vorsichtigen Haltung bezüglich Zinssenkungen abzurücken, sagte Helaba-Experte Ulrich Wortberg: «Mit forcierten Inflationssorgen ist kaum zu rechnen, zumal es ab Mitte Dezember zu einem saisonal eher ungewöhnlichen und weiteren Preisrutsch an den Tankstellen gekommen ist. Dies könnte sich in den Preiszahlen vom Januar niederschlagen», prophezeit der Ökonom.