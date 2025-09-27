Donald Trump rührt mit seiner Kehrtwende in der Lagebeurteilung des Ukraine-Kriegs an einer alten Wunde Russlands und seines Staatsoberhaupts Wladimir Putin. Trump, der der Ukraine bisher einen Verzicht auf von Russland eroberte Territorien nahegelegt hatte, erklärte am Dienstag überraschend, mit Unterstützung von EU und NATO könne die Ukraine ihre Gebiete vollständig zurückerobern. Denn Russland stecke in grossen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und erweise sich als «Papiertiger». «Russland führt seit dreieinhalb Jahren ziellos einen Krieg, den eine wirkliche Militärmacht in weniger als einer Woche gewonnen hätte», ätzte Trump auf seiner Plattform «Truth Social» und provozierte damit am Mittwoch prompten Widerspruch aus Moskau.