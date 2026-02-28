Allein im letzten Jahr dürfte sich sein Privatvermögen mit der EFG-Beteiligung um etwa 80 Millionen Franken vergrössert haben. Diese Summe setzt sich aus vier Elementen zusammen. Das kleinste ist sein Honorar als Verwaltungsrat, das ihm inklusive Sozialleistungen im letzten Jahr 246’288 Franken einbrachte. Hinzu kommen rund 6,5 Millionen Franken an Dividenden, die im Frühling 2025 ausgeschüttet wurden. Im Verlauf des letzten Jahres hat er zudem 755’862 Aktien verkauft und damit an der Börse rund 12 Millionen Franken gelöst. Der grösste Brocken: der Buchgewinn von 60 Millionen Franken auf seinem EFG-Aktienpaket im vergangenen Jahr. Sein gesamtes, 10 Millionen Aktien schweres Paket wird an der Börse aktuell mit über 190 Millionen Franken bewertet.