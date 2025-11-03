Das «sauberste schmutzigste Hemd»

Warum also sind Schatzanleihen so stark nachgefragt? Dafür gibt es einige Gründe. Zunächst einmal hält sich die Inflation weitgehend in Grenzen, weil die Unternehmen noch nicht alle Zollkosten an die Konsumenten weitergegeben haben. Die Einnahmen aus den Abgaben - zusammen mit drastischen Kürzungen bei der Bundesbelegschaft - haben das Defizit verringert. Die US-Notenbank hat in den vergangenen zwei Monaten die Zinssätze gesenkt, was die Wirtschaft ankurbelt, und es wird erwartet, dass sie diese weiter senken wird.