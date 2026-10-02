Der Iran unterbreitete zuletzt einen Vorschlag zur Wiedereröffnung der von ihm weitgehend blockierten Strasse von Hormus. Diesem erteilte US-Präsident Trump angesichts der darin enthaltenen ‌Forderungen jedoch eine Absage. Es sollen zwar weitere Gespräche laufen, der Iran kündigte jedoch an, nicht von seinen Forderungen abzurücken. Sollte es zu keiner Lösung kommen, drohte Trump mit erneuten Angriffen. «Kein Wunder, dass die Bondrenditen immer weiter stiegen», so die LBBW.