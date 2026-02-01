Der Dollar-Verfall hievte den Euro am Mittwoch im Handelsverlauf erstmals seit 2021 über die Marke ⁠von 1,20 Dollar. Später fiel er wieder unter diese magische Marke. Aus Sicht Villeroys spiegelt der schwächere Dollar das geringere Vertrauen angesichts einer unvorhersehbaren US-Wirtschaftspolitik wider. «Mit den jüngsten Rundumschlägen des US-Präsidenten hat der Euro gegenüber dem Dollar zu einem neuen Höhenflug angesetzt», konstatiert Commerzbank-Ökonom Marco Wagner. Die EZB unterstelle in ihren Projektionen ​für das laufende Jahr einen durchschnittlichen EUR/USD-Wechselkurs von 1,16: «Sofern der Euro stark und der Dollar schwach bleibt, könnte dies allmählich ‌Auswirkungen auf die Konjunktur- und Inflationsprojektion der EZB haben», erklärte Wagner. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos ‍sagte im vergangenen Sommer, über einen Anstieg des Euro gegenüber der US-Währung bis auf 1,20 Dollar könne man weitgehend hinwegsehen. Darüber hinaus werde es «viel komplizierter».