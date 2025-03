Nantermod forderte eine Anpassung des Arbeitsrechts. Kleine lokale Läden sollten gemäss Motionstext nicht nur in Tourismusregionen, am Flughafen und in Bahnhöfen sowie an Tankstellen öffnen dürfen, sondern überall im Land. Heute seien Geschäfte in Dörfern im Nachteil, die ausserhalb von Tourismusregionen und abseits von Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen lägen, argumentierte er.