Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete, «überzogene» Forderungen der USA hätten eine Einigung verhindert. Als Hauptstreitpunkte nannten iranische Medien die Strasse von Hormus und das Atomprogramm des Landes. Ein Sprecher des Aussenministeriums in Teheran erklärte, die Gespräche seien in einer Atmosphäre des Misstrauens geführt worden. Es sei daher nicht zu erwarten gewesen, dass beide Seiten in nur einer Gesprächsrunde zu ‌einer Einigung hätten kommen können. Es habe eine Einigung in einigen Punkten gegeben, jedoch seien zwei wichtige Fragen offengeblieben. Die Kontakte und Beratungen zwischen dem Iran und Pakistan sowie «unseren anderen Freunden» würden fortgesetzt, sagte der Sprecher des Aussenministeriums.