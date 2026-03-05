Im Januar kündigte Pimco - einer der weltweit führenden Vermögensverwalter - in einem Interview mit der «Financial Times» an, Kapital aus den USA verlagern zu wollen. Grund dafür sei die «unvorhersehbare Politik» der US-Regierung, die an den Märkten immer wieder für starke Schwankungen sorgt. Die Ankündigung folgte auf eine Eskalation in Trumps Streit mit der US-Notenbank Fed, bei der das Justizministerium Fed-Chef Jerome Powell mit einer Anklage gedroht hatte. Zugleich erneuerte Trump seine Ansprüche auf Grönland. Die Zolldrohungen, die der US-Präsident in diesem Zusammenhang ‌wenige Tage danach ausstiess, wurden zwar wieder zurückgenommen, für Verunsicherung sorgte das Ganze aber trotzdem. Mittlerweile dominiert der US-Konflikt mit Iran die Schlagzeilen.