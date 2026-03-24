Der Schweizer Hoffmann, der auch die Gründerfamilie des Pharmakonzerns Roche vertritt, und der Amerikaner und Black-Rock-Manager Fink führen seit dem vergangenen Jahr zusammen das WEF, als Nachfolger des Gründers Klaus Schwab. Ursprünglich hiess es, es soll eine Nachfolge gefunden werden. Hoffmann sagte jetzt: «Zu viele Änderungen in einer kurzen Zeit würde der Stabilität der Institution nicht sehr viel helfen.»