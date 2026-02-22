Die Zölle dürften von Dauer sein. Er glaube nicht, dass sich für die meisten Schweizer Unternehmen nun grundlegend etwas ändern werde, erklärte der Direktor der Handelskammer Schweiz-USA auf Anfrage von Keystone-SDA. Ausnahmen, wie beispielsweise für Arzneimittel, blieben bestehen. Das Gleiche erwarte er auch für den Goldhandel.