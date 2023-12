Die Terrorbedrohung in der Schweiz sei aber nach wie vor erhöht, wie der NDB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekanntgab. Vor dem Hintergrund möglicher Anschlagspläne hatten die deutschen Behörden die Sicherheitsmassnahmen rund um den Kölner Dom verstärkt. Auch in Wien gelten an Heiligabend verschärfte Sicherheitsvorkehrungen.