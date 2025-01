Wahlkampfgetöse bisher

Ein Grund für den Wandel scheint zu sein, dass Trump von Wahlkampf zu nahender Regierungsverantwortung überschwenkt. Auch zwei Vertraute des Republikaners, mit denen die Nachrichtenagentur Reuters gesprochen hat, gehen davon aus, dass Trumps grossspurige Ansagen vor allem dem Wahlkampf geschuldet waren. So hatte Trump zunächst wiederholt erklärt, er würde am ersten Tag im Amt einen Deal zwischen der Ukraine und Russland zustande bringen. Jetzt reklamiert er etwa auch den Waffenstillstand im Nahen Osten für sich, den die US-Regierung von Präsident Biden und Katar ausgehandelt haben. Ende Oktober erklärte Trump dann, er könne den Krieg in der Ukraine «sehr schnell» lösen. Nach seinem Wahlsieg am 5. November schraubte Trump seine Rhetorik schliesslich immer weiter zurück. Seither spricht er häufiger davon, dass er den Konflikt «lösen» werde. Einen klare Zeitplan bot er nicht mehr an.