«Viele, die es sich leisten konnten, aber Linie geflogen sind, zahlen jetzt gerne ‌mehr für die sicherere Option», sagte Kolin Jones, Gründer ​und Chef des Anbieters Amalfi Jets. Die Buchungsanfragen für Cannes stiegen bei Amalfi Jets in diesem Jahr um etwa ein Viertel, jene für das Formel-Eins-Rennen in Monaco um fast ein Drittel. Höhere Kosten spielen für die Kundschaft offenbar eine untergeordnete Rolle. «Die Welt ist in Aufruhr, aber nicht unsere Passagiere», sagte Deniz Weissenborn, Inhaber des Charterunternehmens Platoon Aviation. «Wenn man ‌in einem Privatjet fliegt, stört man sich nicht an einer Erhöhung um 1000 oder 2000 Euro.» Pro Flugstunde berappen Betuchte schon mal mehr als 10'000 Euro.