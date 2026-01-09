Ein wichtiger Schlüssel für einen erfolgreichen Übergang ist zudem ein für alle Seiten akzeptabler Kaufpreis. Hier sind laut KfW die Preisvorstellungen der zu einer Fortführung willigen Mittelständler deutlich gestiegen. Im Schnitt stellten sie sich einen Erlös von knapp 500'000 Euro aus dem Firmenverkauf vor. Vor sechs Jahren sei es noch 372'000 Euro gewesen.