Kapazitätsengpässe

Deutschland war in den vergangenen zwei Jahren den anderen europäischen Volkswirtschaften hinterhergehinkt. Aus Sicht von Jesko von Stechow, Finanzvorstand des Gasproduzenten Westfalen AG, hat eine Mischung aus EU- und nationalen Regulierungen die Wirtschaft «praktisch abgewürgt». Er fordert die entstehende neue Bundesregierung zu einem drastischen Bürokratieabbau auf. Die milliardenschweren Ausgabenpläne haben einigen der ältesten und angeschlagensten Unternehmen Deutschlands an der Börse wieder Luft zum Atmen verschafft. Der Stahlkonzern ThyssenKrupp hat seinen Börsenwert innerhalb eines Monats verdoppelt. Obwohl das europäische Stahlgeschäft des Konzerns - der zweitgrösste Produzent des Kontinents - die Konjunkturvorhaben diese Woche begrüsste, will der Konzern an seinen Plänen zum Kapazitäts- und Stellenabbau festhalten. Und Siemens kündigte Pläne zur Streichung von 5600 Stellen im Geschäftsbereich Digital Industries an.