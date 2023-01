In dem am Dienstag veröffentlichten jährlichen Corruption Perceptions Index (CPI) erreichte die Schweiz 82 von 100 Punkten und verharrte damit auf Platz 7. Vor einem Jahr waren es noch 84 Punkte gewesen, von 2017 bis 2020 sogar 85 Punkte. Damit entferne sich die Schweiz weiter von den möglichen Bestwerten, schrieb Transparency International Schweiz in einer Mitteilung.