Der Grund für die Entlastung liegt vor allem in den Lieferketten. Wegen des Iran-Krieges ist die Strasse von Hormus blockiert, durch die normalerweise ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gaslieferungen fliesst. Asiatische Wettbewerber sind stark ‌von Vorprodukten und Rohstoffen aus dem Nahen Osten abhängig, während europäische Konzerne häufig regional für ihre Absatzmärkte produzierten und Rohstoffe vor Ort bezögen, erklärte ‌Evonik-Interims-Finanzchef Claus Rettig. Dadurch schmilzt der Kostenvorteil der Konkurrenz aus Fernost, die Zachert zufolge lange von billigem ​russischen Öl profitiert und mit aggressiven Preisen Druck auf den europäischen Markt ausgeübt hat. Zugleich steigen die Frachtkosten für Lieferungen aus Asien nach Europa, Transportkapazitäten werden knapper. Bei vielen Kunden rückt deshalb die Liefersicherheit wieder stärker in den Fokus als der reine Preis.