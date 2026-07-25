Bereits 2009 hat die Eawag in einem Bericht zur Zukunft der Wasserversorgung ausserdem festgehalten: «Gegenwärtig bestehen noch kaum Nutzungskonflikte zwischen der Landwirtschaft und den Trinkwasserversorgungen. Bei einem stark zunehmenden Bedarf nach Bewässerungswasser könnte sich dies jedoch ändern.» Dies zum Beispiel, weil Entnahmen aus Flüssen und Bächen mit ohnehin geringer Wasserführung die Anreicherung von Grundwasser durch Infiltration entlang dieser Fliessgewässer sowohl mengenmässig als auch qualitativ beeinträchtigen könnten.