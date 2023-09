Mathias Düsterdick hatte keine Glaskugel. Zinswende, Ukraine-Krieg, Inflation - der Vorstandschef des Düsseldorfer Immobilien-Entwicklers Gerch mit Milliarden-Projekten in Planung und Bau sah die Krise auf dem über Jahre erfolgsverwöhnten deutschen Immobilienmarkt nicht kommen. Wie zahlreiche andere Marktteilnehmer auch. Jetzt steht Düsterdick in der stylischen, in gedeckten Farben gehaltenen Zentrale des in Schieflage geratenen Unternehmens in bester Düsseldorfer Innenstadtlage und muss erklären, wie er verhindern will, dass seine Projekte Bauruinen in deutschen Metropolen hinterlassen. Auch Stefan Höglmaier geht es nicht besser - der von ihm gegründete Projektentwickler Euroboden ist in die Insolvenz geschlittert. Höglmaier versucht zusammen mit seinem Partner nach Jahren des Aufschwungs nun, ein Nobel-Penthaus in einem ehemaligen Luftschutzbunker im Münchener Schickeria-Viertel Schwabing zu veräussern. Doch selbst für die sich über drei Stockwerke erstreckende Bleibe scheint sich bislang kein Käufer finden.