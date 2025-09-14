Der Bundesrat habe eine neue Offerte nach Washington übermittelt, die vom Wirtschaftsdepartement unter Guy Parmelin weiterverfolgt werde, sagte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Ein Zeitfenster für eine Einigung nannte sie nicht. Zugleich verteidigte die Finanzministerin die vom Bundesrat geplante Abschaffung des Eigenmietwerts. Der Systemwechsel sei ausgewogen, weil Steuerabzüge eingeschränkt würden und die Kantone weiterhin Energie- und Umweltmassnahmen abziehen könnten. Die befürchteten Steuerausfälle von 1,8 Milliarden Franken seien stark vom Zinsniveau abhängig.