Insgesamt glaube sie nicht, dass die Wettbewerbsfähigkeit der UBS durch die verschärften Eigenmittelvorschriften eingeschränkt werde - ob die UBS den Sitz ins Ausland verlegen wolle, sei schlussendlich eine Entscheidung des Bank-Managements, sagte die Finanzministerin an der Präsentation des Massnahmenpakets zur Bankenstabilität am Freitag in Bern. «Ich hoffe, sie bleibt in der Schweiz», fügte die Bundespräsidentin an.