Ein so starkes Lobbying eines privaten Akteurs sei in der Schweiz eher unüblich, sagte Karin Keller-Sutter im Interview mit dem «Blick». «Ich höre von Parlamentariern, die fürchten, dass die UBS die Zuwendungen an ihre Partei reduzieren könnte», sagte die Bundesrätin. Weiter erklärte sie: «Man kann unterschiedliche Meinungen haben. Es entspricht aber nicht dem gängigen Stil, dass man so dezidiert gegen unsere Institutionen antritt.»