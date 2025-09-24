80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der Vereinten Nationen erlebe die Welt eine Epoche extremer politischer und wirtschaftlicher Umbrüche, sagte Keller Sutter. Autokratische Tendenzen verstärkten sich und der freie Handel sei auf die Probe gestellt. Die Politikerin rief zur Aufrechterhaltung des Multilateralismus auf.