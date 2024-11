Mit der geplanten Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister der USA ging am Donnerstag und Freitag eine regelrechte Schockwelle durch die Gesundheitsbranche. Kennedy gilt als erklärter Impfgegner. In den USA fielen schon am Donnerstag Werte wie Moderna, Novavax oder Pfizer deutlich. Die Schockwelle erfasste am Freitag auch Europa.