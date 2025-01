«Der Dollar ist wirklich hoch», stellte der US-Ökonom Kenneth Rogoff an einem Podium am World Economic Forum in Davos fest. Für Rogoff, seit 1999 Professor an der Harvard University, ist die in Aussicht gestellte Zollpolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump hauptverantwortlich für den Dollar-Höhenflug, zusammen mit der robusten US-Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt.