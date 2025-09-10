Zwar sei das Unternehmen weiterhin auf Kurs, das Jahresziel 2025/26 zu erreichen, schreibt der Analyst. Er erwartet jedoch, dass die LNG-Importe aus den USA langsamer wachsen, was das Geschäft mit Kompressoren für Terminals und Schiffe bremst. Hinzu kommen tiefere Energiepreise und mögliche US-Zölle, welche die Nachfrage kurzfristig dämpfen könnten.