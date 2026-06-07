Die Unterstützung für die Kernenergie in der Schweiz hat laut einer neuen Umfrage des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) deutlich zugenommen. Angesichts wachsender Sorgen um die langfristige Stromversorgung spricht sich die Hälfte der Befragten eher für den Bau eines neuen Kernkraftwerks als für eine Vielzahl zusätzlicher Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien aus.