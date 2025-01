Der Anstieg der Dienstleistungspreise verlangsamte sich dagegen von 1,0 Prozent im Dezember auf 0,6 Prozent im Januar, was Zweifel an der Einschätzung der BoJ aufkommen liess, dass steigende Löhne die arbeitsintensiven Dienstleistungsunternehmen dazu veranlassen werden, die steigenden Kosten weiterzugeben. Die Tokioter Inflationsdaten, die als Frühindikator für die landesweiten Zahlen gelten, dürften den Druck auf die Zentralbank weiter aufrechterhalten, die Zinssätze weiter anzuheben. Die Zahlen kamen nach der Entscheidung der Notenbank in der vergangenen Woche, die Zinssätze auf 0,5 Prozent anzuheben.