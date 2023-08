Neue Daten deuten nach EZB-Einschätzung auf ein Abflauen des Preisschubs in der Euro-Zone hin. Masse für die um schwankungsreiche Preise bereinigte Inflation, hätten wahrscheinlich ihre Höchststände hinter sich, schrieben Experten der Europäischen Zentralbank in einem am Freitag veröffentlichten Artikel. Median und Durchschnitt dieser Messgrössen legten nahe, dass diese sogenannte Kerninflation in der ersten Jahreshälfte ihren Höhepunkt im Euroraum erreicht habe. Die Entwicklung der Kerninflation ist ein wichtiger Faktor für die Zinsentscheidungen der EZB. Die Währungshüter haben im Kampf gegen die hohe Inflation seit Sommer 2022 die Schlüsselzinsen bereits neun Mal in Folge angehoben - zuletzt in der vergangenen Woche um erneut einen viertel Prozentpunkt.