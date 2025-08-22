Der Markt rechnet damit weiterhin mit einer Zinserhöhung in den kommenden Monaten. Der landesweite Kern-Verbraucherpreisindex, der die Preise für frische Lebensmittel ausklammert, stieg im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent, wie aus am Freitag veröffentlichten Regierungsdaten hervorging. Analysten hatten mit einem Anstieg von 3,0 Prozent gerechnet.