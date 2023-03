Die Inflation liegt damit in Tokio weiterhin über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of Japan (BOJ), der Preisdruck nimmt in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter zu. Die Daten zeigen, vor welchen Herausforderungen der neue BOJ-Gouverneur, Kazuo Ueda, nun steht. Für ihn stellt sich nun die Frage, ob sich die jüngste kostengetriebene Inflation zu einer durch solide Nachfrage und Lohnwachstum gestützten Inflation verlagern wird.