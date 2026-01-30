Die Kerninflation in der japanischen Hauptstadt Tokio hat sich im Januar abgeschwächt ‌und das ‌Ziel der Notenbank Bank of Japan (BOJ) erreicht. Die Verbraucherpreise ohne die schwankungsanfälligen Kosten für frische Lebensmittel stiegen im Vergleich ​zum Vorjahresmonat um 2,0 Prozent, wie ‌aus am Freitag veröffentlichten ‌Daten hervorging. Dies lag unter der mittleren Marktprognose von 2,2 Prozent. Im Dezember hatte der Anstieg noch 2,3 Prozent betragen. Ein separater Index, der sowohl ⁠frische Lebensmittel als auch Kraftstoffkosten ausklammert, stieg im Januar um 2,4 Prozent nach 2,6 Prozent im Vormonat. Dieser wird ​von der BOJ als Mass für ‌die nachfragebedingten Preise genau beobachtet.