Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport teilte mit, es finde derzeit eine turnusgemässe Wartung einer Pipeline statt, die auch den Flughafen mit Kerosin versorge. Ein Engpass durch diese Routine-Wartung werde wegen anderer Versorgungswege und grosser Tank-Speichermöglichkeiten nicht erwartet. «Die Betriebsfähigkeit des Flughafens ist somit davon nicht beeinträchtigt», so Fraport.