Es ist eine Frage von Billionen Dollar. Ökonomen warnen: Nur unabhängige Zentralbanken könnten die Inflation wirksam bekämpfen. Ein Fed-Chef, der als Erfüllungsgehilfe des Weissen Hauses wahrgenommen werde, könne am Anleihemarkt einen Ausverkauf auslösen, so die Sorge. Trumps Drohungen, Powell zu feuern, haben die durch den Handelskrieg ausgelösten Turbulenzen an den Finanzmärkten verschärft.