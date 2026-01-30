Die Vereinbarung vom März 1951 beendete eine Periode, in der sich die Zentralbank auf Ersuchen des Finanzministeriums zu einer Niedrigzinspolitik verpflichtet hatte, um günstigere Bundesanleihen zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen im Zweiten Weltkrieg zu ermöglichen. Historiker betrachten ​diese Vereinbarung als einen entscheidenden Moment, der ihre praktische Unabhängigkeit von der Regierung etablierte und den Grundstein ‍für die zukünftige Geldpolitik legte. Nunmehr hat Trump mit seinen Attacken auf die Notenbank eine Debatte darüber entfacht, ob diese Unabhängigkeit in Gefahr gerät. Der US-Präsident hat bereits die Erwartung geäussert, dass er vor Zinsentscheidungen gehört werden möchte.