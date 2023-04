Die Führungskräfte im Mittelstand bewerteten ihre Lage wieder besser. Das Barometer für ihre Geschäftserwartungen kletterte zwar auf den höchsten Wert seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022, bleibt aber deutlich negativ. So sei der Blick in die Zukunft mehrheitlich noch immer von einiger Skepsis geprägt, betonte die KfW. Die Stimmung verbesserte sich quer durch die gesamte mittelständische Wirtschaft. Auf den größten Zuwachs kamen im März die Dienstleistungen, während die Einzelhändler den Spitzenplatz hielten.