Die britische Zentralbank arbeitet gemeinsam mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und der Bundesbank daran, zu untersuchen, ob Agenten ein «Herdenverhalten» auslösen können und wie Behörden diesem Problem begegnen können. Dazu gehört auch die Frage, ob Schutzmechanismen wie «Handelsunterbrechungen oder Notausschalter eingeführt werden sollten, die den Handel marktweit begrenzen oder stoppen würden, wenn fehlerhafte KI- Modelle einen Marktzusammenbruch verursachen.»