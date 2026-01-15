In beiden Jahren fliesse jeweils rund die Hälfte des Geldes in den Ausbau der ⁠KI-Infrastruktur, hiess es weiter. Während das Wachstum in diesem Bereich 2026 mit knapp 42 Prozent überdurchschnittlich sei, verlangsame es ​sich im kommenden Jahr voraussichtlich auf 28 Prozent. ‌Gleichzeitig spielten für Unternehmen beim Einsatz ‍Künstlicher Intelligenz (KI) messbare Ergebnisse eine immer grössere Rolle, betonte Gartner-Analyst John-David Lovelock. ​Die Zeit ambitionierter Experimente sei vorbei. Kunden setzten verstärkt auf KI-Funktionen bei Software-Anbietern statt auf eigene Projekte.