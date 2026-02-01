Allein die Schäden durch den «Fake-President»-Betrug, bei dem sich Kriminelle als Vorgesetzte ausgeben, verdreifachten sich 2024 und stiegen 2025 um weitere 81 Prozent – und das trotz rückläufiger Fallzahlen. Die häufigste Betrugsmasche ist ⁠demnach inzwischen der Bestellerbetrug, der den Zahlungsbetrug abgelöst hat. Hierbei geben sich Kriminelle als ein existierendes, oft renommiertes Unternehmen aus, um bei dessen Lieferanten Waren auf Kredit zu bestellen. Diese Schäden ​haben sich 2025 mehr als verdoppelt, die Fallzahlen legten um 61 ‌Prozent zu. Insgesamt stiegen die Schäden durch alle ‍sogenannten Social-Engineering-Betrugsmaschen 2025 um 60 Prozent. Hierbei manipulieren Hacker Beschäftigte mit psychologischen Tricks und unter der Vorspiegelung falscher Identitäten, ​um sie dazu zu bewegen, sensible Daten preiszugeben oder Firmengeld zu überweisen.