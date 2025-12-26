KI-Agenten nur zum Schein kompetent

Für Anthropic ist das kein PR-Desaster, sondern ein Härtetest. Das Experiment war bewusst als Stresstest angelegt. Die Lehre: KI-Agenten können heute bereits Aufgaben übernehmen – scheitern aber schnell, wenn Menschen sie gezielt täuschen oder unter sozialen Druck setzen. Die Systeme verlieren den Überblick, wenn zu viele Informationen, Gespräche und widersprüchliche Ziele gleichzeitig auf sie einprasseln.