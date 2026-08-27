Nvidia ist mit seinen Produkten für Rechenzentren der zentrale Motor des KI-Booms. Das zuvor vor allem in der Gamer-Szene für seine Grafikkarten bekannte Unternehmen stellt mit seinen Chips und Chipsystemen die Schlüsseltechnologien zum Training grosser KI-Sprachmodelle sowie zu deren Betrieb her. Anleger, die 2019 1.000 Euro in Nvidia-Aktien investiert haben, haben daraus bis heute fast 36.000 Euro gemacht. Der Börsenwert des Konzerns liegt per Schlusskurs vom Mittwoch bei fast 5,1 Billionen Dollar. Damit ist Nvidia das wertvollste Unternehmen der Welt. Apple folgt auf Platz zwei mit rund einer halben Billion Dollar Abstand.