Zum Wachstum trugen den Angaben zufolge sowohl das Geschäft mit Regierungen als auch mit Unternehmen bei. Der Umsatz im Quartal mit US-Firmen verdoppelte sich dabei nahezu auf 306 Millionen Dollar. Dieses Geschäft wird genau beobachtet, da Palantir seine Abhängigkeit von Regierungsaufträgen verringern will. Zugleich winken weitere staatliche Aufträge: Vergangene Woche hatte die US-Armee einen möglichen Vertrag im Volumen von bis zu zehn Milliarden Dollar über zehn Jahre in Aussicht gestellt. In Deutschland prüft das Innenministerium einem Medienbericht zufolge den bundesweiten Einsatz der umstrittenen Software des Unternehmens.