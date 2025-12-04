Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund fünf Prozent zu. «Unsere Produkte Agentforce und Data 360 sind die Wachstumstreiber», sagte Salesforce-Chef Marc Benioff. Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) allein mit der KI-Plattform Agentforce habe im dritten Quartal die Marke von einer halben Milliarde Dollar überschritten und sich damit gegenüber dem Vorjahr mehr als vervierfacht. Salesforce steht unter dem Druck von Investoren, nach milliardenschweren Investitionen in die Technologie auch Renditen zu erzielen. In der Branche gibt es zudem Sorgen vor einer KI-Blase. Die Salesforce-Aktie hatte bis zum Handelsschluss am Mittwoch seit Jahresbeginn mehr als 28 Prozent an Wert verloren.