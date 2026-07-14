Die Ausfuhren kletterten binnen Jahresfrist um 13,4 Prozent, während die Importe um 22,1 Prozent zulegten, wie ‌am Dienstag aus Daten der nationalen Zollbehörde hervorgeht. Demnach zogen die Ausfuhren allein ‌im Juni mit plus 27 Prozent zum Vorjahresmonat ​stärker an als erwartet. Dies ist der kräftigste Anstieg seit vier Monaten. Auch die Importe legten spürbar zu und erreichten mit 36 Prozent den höchsten Zuwachs seit fünf Jahren. Die hohe Nachfrage nach Chips und Rechenleistung aus dem Ausland stützt damit die chinesischen Hersteller, während die Regierung in Peking weiter nach Wegen sucht, die schwächelnde ‌Inlandsnachfrage anzukurbeln.