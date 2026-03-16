Für die Sparte Unterhaltungselektronik prognostizierte Liu «signifikantes Wachstum». Die aktuellen Lieferengpässe bei Speicherchips hätten nur einen begrenzten Einfluss auf das Geschäft, weil Kunden ​verstärkt margenstarke Premiummodelle fertigen liessen. Lediglich bei Laptops und Desktops müsse ​mit einem Rückgang gerechnet werden. Die Beratungsfirma Gartner ​sagt für 2026 einen Absatzrückgang bei PCs um etwa vier Prozent und bei Smartphones von mehr als acht ‌Prozent voraus. Weil der Bauboom bei Rechenzentren die Preise für Speicherchips in die Höhe treibt, zögern viele Verbraucher die Neuanschaffung von Geräten hinaus. Foxconn ist der wichtigste Produzent der iPhones von ​Apple.