Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix hat dank des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) im ersten Quartal einen Rekordgewinn verzeichnet. Der Betriebsgewinn habe sich auf 37,6 Billionen Won (etwa 25,4 Milliarden Dollar) mehr als verfünffacht, teilte der Nvidia-Zulieferer am Donnerstag mit. Damit traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen von Analysten, die LSEG-Daten zufolge mit 37,9 Billionen Won gerechnet hatten.
Der Umsatz kletterte um 198 Prozent auf 52,6 Billionen Won, während der Nettogewinn mit 40,3 Billionen Won die Prognosen deutlich übertraf. Eine robuste Nachfrage grosser Technologiekonzerne nach Server-Speichern für KI-Rechenzentren habe das Angebot verknappt und die Preise in die Höhe getrieben, hiess es in der Mitteilung weiter. Dies habe die Schwäche bei Chips für PCs und Smartphones ausgeglichen.
SK Hynix profitierte von im Vergleich zum Vorquartal um rund 65 beziehungsweise 75 Prozent gestiegenen Verkaufspreisen für DRAM- und NAND-Speicherchips und geht davon aus, dass dieses günstige Preisumfeld vorerst anhält. Um die langfristig wachsende Nachfrage zu bedienen, plant der Konzern in diesem Jahr deutlich höhere Investitionen.
(Reuters)