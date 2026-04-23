Der Umsatz kletterte um 198 Prozent auf 52,6 Billionen Won, ‌während der Nettogewinn mit 40,3 Billionen Won die Prognosen deutlich übertraf. Eine robuste Nachfrage grosser Technologiekonzerne nach ​Server-Speichern für KI-Rechenzentren habe das Angebot verknappt ​und die Preise in ​die Höhe getrieben, hiess es in der Mitteilung weiter. ‌Dies habe die Schwäche bei Chips für PCs und Smartphones ausgeglichen.