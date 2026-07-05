Die starke ‌KI-Nachfrage habe zu einem robusten Umsatzwachstum in der Sparte für Cloud- und Netzwerkprodukte geführt, führte Foxconn ​aus. Zudem habe das Unternehmen ​in der Sparte der intelligenten ​Unterhaltungselektronik, zu der iPhones gehören, ein signifikantes Wachstum ‌verzeichnet.